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Капітан "Роми" покине клуб після закінчення сезону


Де Россі відіграв за "вовків" 18 сезонів

Капітан "Роми" Даніеле Де Россі покине клуб після закінчення нинішнього сезону вільним агентом. Про це повідомляє прес-служба римлян.

Його останнім матчем в складі "вовків" стане гра 38 туру Серії А з "Пармою".

Відзначається, що італійський півзахисник не планує завершувати кар'єру. Правда, де продовжить кар'єру Де Россі поки що невідомо.

Де Россі дебютував за першу команду "Роми" в 2001 році. Всього ж на його рахунку 615 матчів у всіх турнірах за римлян, в яких він забив 63 м'ячі.

"Майже 18 років по тому після того, як рум'яний місцевий тінейджер Даніеле Де Россі дебютував за "Рому" проти "Андерлехта", 35-річний капітан команди одягне футболку "джалороссі" востанніє в матчі з "Пармою". Це буде кінець ери", - йдеться заяву римлян.

Нагадаємо, головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі покине свою посаду після закінчення нинішнього сезону.

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