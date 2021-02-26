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Капитан Реала Серхио Рамос продлит контракт. Он мог уйти из клуба

Автор: Роман Тверденко

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос подпишет новый контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Об этом сообщает испанское издание El Espanyol.

По данным журналистов, по новому двухлетнему контракту, центральный защитник будет получать 12 миллионов евро в год. Его зарплату урежут на 10% в связи с коронавирусом, который привел к существенному урезанию доходов клуба.

Также известно, что у Рамоса не было предложений от других клубов и вариант остаться в Реале был фактически единственным. Прежнее соглашение лидера команды истекал ближайшим летом и с января он имел право общаться с другими клубами и подписывать предварительное соглашение с ними для свободного трансфера в межсезонье.

В течение последних двух лет СМИ писали о возможности ухода Серхио Рамоса из клуба. У него якобы испортились отношения с президентом Реала Флорентино Переса. Сообщалось, что у игрока были варианты продолжения карьеры в Китае.

Серхио Рамос является игроком мадридского Реала с 2005 года, после перехода из Севильи за 27 миллионов евро. На счету 34-летнего центрального защитника 668 матчей за Реал во всех турнирах, 100 голов и 40 результативных передач.

Напомним, что в среду мадридский Реал таки смог дожать Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0. При этом с начала первого тайма итальянцы играли в меньшинстве.

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