Капітан Реала Серхіо Рамос продовжить контракт. Він міг піти з клубу

За даними журналістів, за новим дворічним контрактом, центральний захисник буде отримувати 12 мільйонів євро в рік. Його зарплату уріжуть на 10% у зв'язку з коронавірусом, який призвів до істотного урізання доходів клубу.

Також відомо, що у Рамоса не було пропозицій від інших клубів і варіант залишитися в Реалі був фактично єдиним. Колишня угода лідера команди закінчується найближчим літом і з січня він мав право спілкуватися з іншими клубами і підписати попередню угоду з ними для вільного трансферу в міжсезоння.

протягом останніх двох років ЗМІ писали про можливості відходу Серхіо Рамоса з клубу. У нього нібито зіпсувалися відносини з президентом Реала Флорентіно Переса. Повідомлялося, що у гравця були варіанти продовження кар'єри в Китаї.

Серхіо Рамос є гравцем мадридського Реала з 2005 року, після переходу з Севільї за 27 мільйонів євро. На рахунку 34-річного центрального захисника 668 матчів за Реал у всіх турнірах, 100 голів і 40 результативних передач.