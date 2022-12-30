Капітан "Флориди" з хет-триком опинився нагорі топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений фін дав старт розгрому "Монреаля" на півдні США. Капітан "Пантерз" закинув три шайби вже в першому періоді протистояння.

Барков спершу ненавмисне підправив кидок Форслінга від лівого борту. Далі він пострілом із лівої зони вкидання реалізував більшість флоридців. А на десерт влучно зіграв на добиванні в затяжній атаці господарів. У двох наступних 20-хвилинках форвард додав у свій актив ще два асисти.

Зрештою, матч завершився надупевненою перемогою "Флориди" (7:2). Тим не менше, обидві команди залишаються серед невдах Атлантичного дивізіону НХЛ. "Пантерз" відстають від зони плей-офф на 9 очок, а "Канадієнс" – на 12 пунктів.

До топ-3 зірок цього вечора також потрапили вінгер "Оттави" Алекс Дебрінкет і воротар "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій. Перший оформив дубль у виїзній перемозі проти "Вашингтона" (4:3 ОТ). Натомість другий здійснив 45 сейвів у двобої з "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1, буліти).