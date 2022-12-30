ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Капітан "Флориди" з хет-триком опинився нагорі топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Санрайз, П'ятниця 30 грудня 2022 12:56
Капітан "Флориди" з хет-триком опинився нагорі топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Александер Барков набрав 5 пунктів проти "Монреаля" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Головною зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі став центфорвард "Флориди Пантерз" Александер Барков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений фін дав старт розгрому "Монреаля" на півдні США. Капітан "Пантерз" закинув три шайби вже в першому періоді протистояння.

Барков спершу ненавмисне підправив кидок Форслінга від лівого борту. Далі він пострілом із лівої зони вкидання реалізував більшість флоридців. А на десерт влучно зіграв на добиванні в затяжній атаці господарів. У двох наступних 20-хвилинках форвард додав у свій актив ще два асисти.

Зрештою, матч завершився надупевненою перемогою "Флориди" (7:2). Тим не менше, обидві команди залишаються серед невдах Атлантичного дивізіону НХЛ. "Пантерз" відстають від зони плей-офф на 9 очок, а "Канадієнс" – на 12 пунктів.

До топ-3 зірок цього вечора також потрапили вінгер "Оттави" Алекс Дебрінкет і воротар "Тампи-Бей" Андрєй Васілєвскій. Перший оформив дубль у виїзній перемозі проти "Вашингтона" (4:3 ОТ). Натомість другий здійснив 45 сейвів у двобої з "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1, буліти).

До слова, напередодні форвард "Тампи" Пойнт виграв номінацію з дублем проти "Монреаля".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок