Капитан "Флориды" с хет-триком оказался наверху топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный финн дал старт разгрому "Монреаля" на юге США. Капитан "Пантерз" забросил три шайбы уже в первом периоде противостояния.

Барков сначала неумышленно подправил бросок Форслинга от левого борта. Далее он выстрелом из левой зоны вбрасывания реализовал большинство флоридцев. А на десерт метко сыграл на добивании в затяжной атаке хозяев. В двух следующих 20-минутках форвард добавил в свой актив еще два ассиста.

В конце концов, матч завершился сверхуверенной победой "Флориды" (7:2). Тем не менее, обе команды остаются среди неудачников Атлантического дивизиона НХЛ. "Пантерз" отстают от зоны плей-офф на 9 очков, а "Канадиенс" – на 12 пунктов.

К топ-3 звездам этого вечера также попали вингер "Оттавы" Алекс Дебринкэт и вратарь "Тампы-Бэй" Андрей Василевский. Первый оформил дубль в выездной победе против "Вашингтона" (4:3 ОТ). Второй же совершил 45 сэйвов в поединке с "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1, буллиты).