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Капітан "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем 30 туру УПЛ

Новини » Спорт    23.05.2019 - 10:58
Капітан "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем 30 туру УПЛ
Фото: Віктор Циганков (facebook.com/fcdynamoua)

Хавбек впевнено реалізував пенальті у ворота "Шахтаря"

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков, рішенням експертної ради УПЛ, визнаний найкращим футболістом серед усіх, які взяли участь у матчах 30 туру чемпіонату України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Хавбек впевнено реалізував пенальті в поєдинку проти донецького "Шахтаря" (1:1). Капітан "біло-синіх" на два бали випередив хавбека "гірників" Тете, який зрівняв рахунок в матчі, відзначившись дебютним голом за клуб в УПЛ.

Голкіпери Денис Бойко ("Динамо") та Юрій Паньків ("Олександрія") набрали по одному пункту.

Нагадаємо, "Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю титулів. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "біло-синіх".

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