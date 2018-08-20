Капитан "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком 5 тура УПЛ

Хавбек является автором единственного гола в матче против "Александрии"

Премьер-лига признала полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова лучшим игроком по итогам 5 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Капитан киевской команды является автором единственного гола в матче против "Александрии" (1:0). Второе место занял форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, который забил в матче против "Мариуполя" (2:1).

Цыганков после поединка поделился впечатлениями от игры.

"я на каждую игру выхожу с желанием забить и помочь команде выиграть. Сегодня это получилось воплотить на поле. Думаю, самое главное – это победа и три очка", - приводит слова капитана пресс-служба киевлян.