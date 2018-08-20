Капітан "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем 5 туру УПЛ

Хавбек є автором єдиного голу в матчі проти "Олександрії"

Прем'єр-ліга визнала півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова кращим гравцем за підсумками 5 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Капітан київської команди є автором єдиного гола в матчі проти "Олександрії" (1:0). Друге місце зайняв форвард "Ворскли" Владислав Кулач, який забив у матчі проти "Маріуполя" (2:1).

Циганков після поєдинку поділився враженнями від гри.

"Я на кожну гру виходжу з бажанням забити і допомогти команді виграти. Сьогодні це вийшло втілити на полі. Думаю, найголовніше - це перемога і три очки", - наводить слова капітана прес-служба киян.