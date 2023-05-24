Капітан "Далласа" озвірів через фол, захисник "Вегаса" висміяв суперника: бійки вечора НХЛ

Перший серйозний інцидент у черговому протистоянні команд стався у дебюті зустрічі. Знавіснілий через швидкий гол у власні ворота капітан "Старз" Джеймі Бенн перетворився на хулігана.

У простій ситуації крайній нападник втратив самоконтроль, коли зірка гостей Марк Стоун в'їхав у корпус Бенну. Він швидкою реакцією з ударом повалив суперника на лід і зверху "додав" ключкою. Спершу Бенн поїхав на лаву штрафників, але рефері після перегляду відеоповтору виписав вилучення до кінця поєдинку.

Другий помітний епізод трапився під завісу зустрічі. Роздратований розгромною поразкою "Далласа" (0:4 у підсумку) центрфорвард Макс Домі спробував побити оборонця "Вегаса" Ніколаса Хейга. Для початку господар льоду двома руками штовхнув суперника біля борту.

Коли ж Хейг піднявся, то Домі спробував "прописати" тому з правої та лівої. Однак, лише викликав глузування оборонця, хоча саме той спровокував сутичку. Повтори показали, що Хейг у силовій манері притиснув форварда до борту в попередній атаці "Далласа". Домі отримав 14 хвилин штрафу, а оборонець "Вегаса" – лише дві.

Бійки на льоду давно стали візитівкою заокеанського хокею. За словами комісара НХЛ Гері Беттмана, вони є невід'ємною частиною гри. Навколо хокейних бійок побудований сюжет канадської стрічки 2011 року "Викидайло" з Шонном Вільямом Скоттом у головній ролі.