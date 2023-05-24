Капитан "Далласа" озверел из-за фола, защитник "Вегаса" высмеял соперника: драки вечера НХЛ

Первый серьезный инцидент в очередном противостоянии команд произошел в дебюте встречи. Разгневанный из-за быстрого гола в собственные ворота капитан "Старз" Джейми Бенн превратился в хулигана.

В простой ситуации крайний нападающий потерял самообладание, когда звезда гостей Марк Стоун въехал в корпус Бенну. Он быстрой реакцией с ударом повалил соперника на лед и сверху "добавил" клюшкой. Сначала Бенн поехал на скамью штрафников, но рефери после просмотра видеоповтора выписал удаление до конца поединка.

Второй заметный эпизод случился под занавес встречи. Раздосадованный разгромным поражением "Далласа" (0:4 в итоге) центрфорвард Макс Доми попытался избить защитника "Вегаса" Николаса Хейга. Для начала хозяин льда двумя руками толкнул соперника у борта.

Когда же Хейг поднялся, то Доми попытался "прописать" ему с правой и левой. Однако лишь вызвал насмешку защитника, хотя именно тот спровоцировал схватку. Повторы показали, что Хейг в силовой манере прижал форварда к борту в предыдущей атаке "Далласа". Доми получил 14 минут штрафа, а защитник "Вегаса" – всего две.

Драки на льду давно стали визитной карточкой заокеанского хоккея. По словам комиссара НХЛ Гэри Бэттмана, они являются неотъемлемой частью игры. Вокруг хоккейных драк построен сюжет канадской ленты 2011 года "Вышибала" с Шонном Уильямом Скоттом в главной роли.