Капитан "Аякса" де Лигт перешел в "Ювентус"

Фото: Маттейс де Лигт (twitter.com/juventusfc)

Контракт рассчитан на 5 лет

Капитан амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт стал игроком туринского "Ювентуса". Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

Голландский защитник успешно прошел медобследование и подписал контракт на 5 лет - до 30 июня 2024 года.

de Ligt goes through his paces pic.twitter.com/KsbOpqhksc — JuventusFC (@juventusfcen) July 17, 2019

Трансфер 19-летнего игрока сборной Голландии обошелся туринскому клубу в 75 млн евро, подлежащих выплате в течение пяти лет, а также дополнительные расходы в размере 10,5 млн евро.

Маттейс является воспитанником "Аякса". В завершившемся сезоне он провел 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи.

Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Его соглашение с "Аяксом" было рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, "Аякс" подписал новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.