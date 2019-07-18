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Капітан "Аякса" де Лігт перейшов в "Ювентус"

Новини » Спорт    18.07.2019 - 10:17
Капітан "Аякса" де Лігт перейшов в "Ювентус"
Фото: Маттейс де Лігт (twitter.com/juventusfc)

Контракт розрахований на 5 років

Капітан амстердамського "Аякса" Маттейс де Лігт став гравцем туринського "Ювентуса". Про це інформує прес-служба італійської команди.

Голландський захисник успішно пройшов медобстеження та підписав контракт на 5 років - до 30 червня 2024 року.

Трансфер 19-річного гравця збірної Голландії обійшовся туринському клубу в 75 млн євро, що підлягають сплаті протягом п'яти років, а також додаткові витрати в розмірі 10,5 млн євро.

Маттейс є вихованцем "Аякса". У сезоні, що завершився він провів 55 матчів на клубному рівні. На його рахунку сім забитих м'ячів і чотири результативні передачі.

Захисник допоміг своїй команді виграти чемпіонат Голландії, Кубок країни і дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Його угода з "Аяксом" була розрахована до літа 2021 року.

Нагадаємо, "Аякс" підписав новий контракт з головним тренером Еріком тен Хагом.

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