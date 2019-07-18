Капітан "Аякса" де Лігт перейшов в "Ювентус"

Фото: Маттейс де Лігт (twitter.com/juventusfc)

Контракт розрахований на 5 років

Капітан амстердамського "Аякса" Маттейс де Лігт став гравцем туринського "Ювентуса". Про це інформує прес-служба італійської команди.

Голландський захисник успішно пройшов медобстеження та підписав контракт на 5 років - до 30 червня 2024 року.

de Ligt goes through his paces pic.twitter.com/KsbOpqhksc — JuventusFC (@juventusfcen) July 17, 2019

Трансфер 19-річного гравця збірної Голландії обійшовся туринському клубу в 75 млн євро, що підлягають сплаті протягом п'яти років, а також додаткові витрати в розмірі 10,5 млн євро.

Маттейс є вихованцем "Аякса". У сезоні, що завершився він провів 55 матчів на клубному рівні. На його рахунку сім забитих м'ячів і чотири результативні передачі.

Захисник допоміг своїй команді виграти чемпіонат Голландії, Кубок країни і дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Його угода з "Аяксом" була розрахована до літа 2021 року.

Нагадаємо, "Аякс" підписав новий контракт з головним тренером Еріком тен Хагом.