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Полуфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с тренером

Новости » Спорт    20.06.2019 - 16:47
Полуфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с тренером
Фото: Эрик тен Хаг (ajax.nl)

Эрик тен Хаг будет тренировать "Аякс" до 2022 года

"Аякс" подписал новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом. Об этом информирует пресс-служба клуба. 

Новое соглашение с 49-летним специалистом и амстердамским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Тен Хаг возглавил "Аякс" в декабре 2017 года, сменив на посту главного тренера Марсела Кейзера.

В прошедшем сезоне команда впервые за пять лет стала чемпионом страны. Кроме того, "Аякс" стал обладателем Кубка Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл "Тоттенхэм Хотспур" (1:0 - в гостях, 2:3 - дома).

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