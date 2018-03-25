Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов

Эксперты не исключают дальнейшего снижения стоимости акций

Капитализация компании Facebook за неделю упала на 58 миллиардов долларов. Об этом стало известно в ночь на субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка. Об этом сообщает DW.

Так, стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов к пятничному закрытию.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с первоначальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года.

С точки зрения рекламодателей, социальная сеть является "изумительным инструментом" благодаря "точности определения целевой аудитории".

Напомним, ранее рыночная капитализация компании Facebook в ходе торгов в четверг, 27 июля 2017 года, впервые превысила 500 млрд долларов. Акции компании торговались на уровне 171,5 долларов за штуку (+3,3%). Чистий квартальний прибуток американської компанії Facebook зросла на 71%, досяг 3,89 млрд доларів.

