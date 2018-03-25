Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів

Експерти не виключають подальшого зниження вартості акцій

Капіталізація компанії Facebook за тиждень впала на 58 мільярдів доларів. Про це стало відомо в ніч на суботу, 24 березня, після закінчення торгів на фондовій біржі Нью-Йорка. Про це повідомляє DW.

Так, вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала зі 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до п'ятничного закриття.

При первинному розміщенні акцій у 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінування на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з первинних 38 доларів до 190 доларів в лютому 2018 року.

З точки зору рекламодавців, соціальна мережа є "чудовим інструментом" завдяки "точності визначення цільової аудиторії".

Нагадаємо, раніше ринкова капіталізація компанії Facebook в ході торгів у четвер, 27 липня 2017 року, вперше перевищила 500 млрд доларів. Акції компанії торгувалися на рівні 171,5 доларів за штуку (+3,3%). Чистая квартальная прибыль американской компании Facebook выросла на 71%, достиг 3,89 млрд долларов.

