Капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов после резкого роста криптовалюты

Биткойн во вторник, 9 марта, вырос на 9% до 54 тысяч долларов, достигнув самого высокого уровня с середины февраля. Капитализация криптовалюты (суммарная стоимость всех биткойнов в обращении) снова превысила 1 триллион долларов.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Напомним, рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Отметим, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.