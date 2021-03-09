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Капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов после резкого роста криптовалюты

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 11:40
Капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов после резкого роста криптовалюты Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Биткойн во вторник, 9 марта, вырос на 9% до 54 тысяч долларов, достигнув самого высокого уровня с середины февраля. Капитализация криптовалюты (суммарная стоимость всех биткойнов в обращении) снова превысила 1 триллион долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Биткойн достиг исторического максимума в 58 354 долларов 21 февраля. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов после резкого роста криптовалюты

Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Напомним, рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Отметим, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

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