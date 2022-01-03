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Капіталізація Apple вперше досягла 3 трлн доларів

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Понеділок 03 січня 2022 22:13
Капіталізація Apple вперше досягла 3 трлн доларів Фото: капіталізація Apple вперше досягла 3 трлн доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Капіталізація американської компанії Apple вперше в її історії досягла позначки в три трильйони доларів. Це сталося, коли акції виробника iPhone на торгах 3 січня подорожчали на 2,91%, до 182,74 долара за один папір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі NASDAQ.

Минулого року акції компанії додали майже 40%. Для порівняння, індекс S&P 500 виріс на 27% за 2021 рік.

Капіталізація Apple досягла позначки в 1 трлн доларів 2 серпня 2018 року. Вона стала першою компанією в США з такою ринковою вартістю.

Компанії знадобилося ще приблизно два роки, щоб збільшити капіталізацію до 2 трлн доларів. Цей рекорд був поставлений в серпні 2020 року.

Конкуренти Apple з "клубу триліонників" - Microsoft, Amazon, Alphabet і Tesla. За цей рік компанії додали від 10% до 70% до вартості.

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