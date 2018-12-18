Капацына: НСЗ "Океан" готовится к выполнению оборонных заказов

Фото: Василий Капацына (из открытых источников)

Капацына договорился с "Укроборонпромом"

Вопрос включения Николаевского судостроительного завода (НСЗ) "Океан" в оборонно-промышленный комплекс Украины может быть решен до 2019 года. Об этом во время брифинга в Николаеве заявил почетный президент Николаевского морского торгового порта, бизнесмен Василий Капацына, сообщает РБК-Украина.

Брифинг по заводу Океан Опубліковано Inshetv Понеділок, 17 грудня 2018 р.

"Я имею договоренность с "Укроборонпромом", постараемся до Нового года (но во всяком случае, есть договоренность, что в ближайшее время) провести включение "Океана" в оборонно-промышленный комплекс. Мы это сделаем после того, как сделаем некие структурные преобразования, будет четкое понимание плана развития завода. Мы намерены это делать галлопирующими темпами. Есть целый ряд организационных моментов. Например, открытие режимного секретного органа, потому что любой оборонный заказ – это закрытая тематика. Это организация допуска людей к секретной работе. Масса организационных вопросов. Мы будем это делать максимально быстро. Я глубоко убежден, что "Океан" должен стать составной частью военно-промышленного комплекса Украины. Если мы Украинцы и патриоты, мы должны все сделать, чтобы завод работал в том числе и на оборону", - заявил Капацына.

В то же время, он отметил, что главная задача украинского собственника завода "Океан" – вывести завод на рынок мирового судостроения.

"Занять свой сектор мы просто обязаны. Сегодня благоприятнейшая ситуация. Цены китайского судостроения стали выше европейских. Европейский рынок идет вверх. Благоприятный момент. Грех этим не воспользоваться", - сказал бизнесмен.

По его словам, одна из главных трудностей, преодолеть которую предстоит новому руководству завода – "вернуть людей". Ориентиром Капацына видит зарплату рядовых судосборщиков на уровне эквивалента 1-2 тыс. долларов США.

"Мы на голову будем становиться, но мы восстановим завод. И программу "Вернись домой" мы сделаем. И сотни николаевцев вернем домой. Чтобы мужья целовали жен и воспитывали детей", - заявил Капацына.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил: "Мы будем рекомендовать от Николаевской области включить этот завод ("Океан") в оборонную промышленность, чтобы он мог тоже получать оборонные заказы, или любой другой способ чтобы государство заботилось и поддерживало завод".

Как известно, в результате открытых торгов 3 декабря 2018 г. имущество ПАО НСЗ "Океан" купила украинская компания из Николаева ООО "ТД "Аннона". 100% владельцем компании является Игорь Волошин, племянник Василия Капацыны.

"Теперь завод в украинских руках. Многолетняя спецоперация-многоходовка "друзей Путина" по развалу украинского судостроения путем, в том числе, уничтожения ПАО НСЗ "Океан" провалилась. Предприятие вырвано из "лап" представителей государства-агрессора", - заявил Игорь Волошин в интервью РБК-Украина в день торгов.

За сутки до торгов, 2 декабря, представитель офшорной компании Zonel Operations Ltd (СМИ называют компанию подконтрольной экс-министру энергетики РФ и экс-члену совета директоров "Газпрома" Игорю Юсуфову) Игорь Игнатов обнародовал видеообращение, в котором призвал к срыву торгов.