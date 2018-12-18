Капацина: МСЗ "Океан" готується до виконання оборонних замовлень

Фото: Василь Капацина (з відкритих джерел)

Капацина домовився з "Укроборонпромом"

Питання включення Миколаївського суднобудівного заводу (НСЗ) "Океан" в оборонно-промисловий комплекс України може бути вирішене до 2019 року. Про це під час брифінгу у Миколаєві заявив почесний президент Миколаївського морського торговельного порту, бізнесмен Василь Капацина, повідомляє РБК-Україна.

Брифінг з заводу Океан Опубліковано Inshetv Понеділок, 17 грудня 2018 р.

"Я маю домовленість з "Укроборонпромом", постараємося до Нового року (але у всякому випадку, є домовленість, що найближчим часом) провести включення "Океану" в оборонно-промисловий комплекс. Ми це зробимо після того, як зробимо якісь структурні перетворення, буде чітке розуміння плану розвитку заводу. Ми маємо намір це робити дуже швидкими темпами. Є цілий ряд організаційних моментів. Наприклад, відкриття режимного секретного органу, тому що будь-оборонне замовлення – це закрита тематика. Це організація допуску людей до секретної роботі. Маса організаційних питань. Ми будемо це робити максимально швидко. Я глибоко переконаний, що "Океан" повинен стати складовою частиною військово-промислового комплексу України. Якщо ми Українці і патріоти, ми повинні все зробити, щоб завод працював в тому числі і на оборону", - заявив Капацина.

У той же час, він зазначив, що головне завдання українського власника заводу "Океан" – вивести завод на ринок світового суднобудування.

"Зайняти свій сектор ми просто зобов'язані. Сьогодні найсприятливіша ситуація. Ціни китайського суднобудування стали вищими за європейські. Європейський ринок йде вгору. Сприятливий момент. Гріх цим не скористатися", - сказав бізнесмен.

За його словами, одна з головних труднощів, подолати яку потрібно буде новому керівництву заводу – "повернути людей". Орієнтиром Капацина бачить зарплату рядових суднозбірників на рівні еквівалента 1-2 тис. доларів США.

"Ми на голову будемо ставати, але ми відновимо завод. І програму "Повернись додому" ми зробимо. І сотні миколаївців повернемо додому. Щоб чоловіки цілували дружин і виховували дітей", - заявив Капацина.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко заявив: "Ми будемо рекомендувати від Миколаївської області включити цей завод ("Океан") в оборонну промисловість, щоб він теж міг отримувати оборонні замовлення, або будь-який інший спосіб, щоб держава піклувалася і підтримувала завод".

Як відомо, в результаті відкритих торгів 3 грудня 2018 р. майно ПАТ " МСЗ "Океан" купила українська компанія з Миколаєва ТОВ "ТД "Аннона". 100% власником компанії є Ігор Волошин, племінник Василя Капацини.

"Тепер завод в українських руках. Багаторічна спецоперація-багатоходівка "друзів Путіна" по розвалу українського суднобудування шляхом, в тому числі, знищення ПАТ МСЗ "Океан" провалилася. Підприємство вирване з "лап" представників держави-агресора", - заявив Ігор Волошин в інтерв'ю РБК-Україна в день торгів.

За добу до торгів, 2 грудня, представник офшорної компанії Zonel Operations Ltd (ЗМІ називають компанію підконтрольною екс-міністру енергетики РФ і екс-члену ради директорів "Газпрому" Ігорю Юсуфову) Ігор Ігнатов оприлюднив відеозвернення, в якому закликав до зриву торгів.