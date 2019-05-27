Канцлеру Австрии могут объявить вотум недоверия

В Австрии канцлеру Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия в понедельник, 27 мая, на экстренном заседании парламента. Об этом сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии, который спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

Напомним, в Австрии развалилось коалиционное правительство, поскольку Австрийская партия свободы приняла решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он заявил об отставке главы МВД Херберта Кикла.

Австрийская партия свободы образовывала правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. В правительстве партию представляют пять министров из 14.