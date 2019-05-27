Канцлерові Австрії можуть оголосити вотум недовіри

У Австрії канцлеру Себастьяну Курцу можуть оголосити вотум недовіри у понеділок, 27 травня, на екстреному засіданні парламенту. Про це повідомив голова нижньої палати австрійського парламенту Вольфгангом Соботка, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що скликання цього засідання стало результатом урядової кризи в Австрії, яку спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь багатою росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

Нагадаємо, в Австрії розвалився коаліційний уряд, оскільки Австрійська партія свободи вирішила достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курца після того, як він заявив про відставку голови МВС Герберта Кікла.

Австрійська партія свободи утворювала правлячу коаліцію з Австрійською народною партією Курца. В уряді партію представляють п'ять міністрів із 14.