Канцлер Германии отверг идею о смене режима в Кремле и падении Путина

"Смена режима - не лучшая перспектива", - сказал канцлер в программе ZDF.

Шольц призвал к прекращению огня в войне России с Украиной и в то же время подчеркнул, что "НАТО не должно напрямую противостоять России". Это повлечет за собой "резкую эскалацию этой сложной ситуации в Украине, что повлечет за собой большие опасности", предупредил Шольц. "Поэтому сейчас не будет решений, которые привели бы к военному участию стран НАТО в этом конфликте", - сказал он.

Решение не включать импорт газа и нефти в санкционный список Шольц обосновал резким ростом цен на энергоносители в Германии перед вторжением России. В то же время нужно следить за тем, чтобы зависимости быстро уменьшались, добавил он.

Шольц защитил решение правительства Германии поставить Украине немецкие противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы. Тех, на кого напали без причины, нельзя оставлять, подчеркнул канцлер. Германия "последовательно проводила свою политику непоставки оружия в кризисные зоны на протяжении многих лет" и "конечно, будет продолжать делать это во многих местах. Но после нападения на Украину продолжать на этом этапе было бы неправильно", -сказал глава германского правительства.

В связи с желанием президента Украины Владимира Зеленского вступить в ЕС канцлер заявил, что первыми пунктами повестки дня теперь будут решения о приеме западнобалканских государств. Должно быть очень ясно, каким требованиям должна соответствовать страна перед вступлением