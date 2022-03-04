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Канцлер Німеччини відкинув ідею про зміну режиму в Кремлі і падіння Путіна

Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею про "зміну режиму" в Кремлі, тобто про падіння глави російської держави Володимира Путіна. За його словами, демократію не можна експортувати в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Зміна режиму - не найкраща перспектива", - сказав канцлер у програмі ZDF.

Шольц закликав до припинення вогню у війні Росії з Україною і в той же час підкреслив, що "НАТО не повинно безпосередньо протистояти Росії". Це спричинить за собою "різку ескалацію цієї складної ситуації в Україні, що спричинить за собою великі небезпеки", попередив Шольц. "Тому зараз не буде рішень, які призвели б до військової участі країн НАТО в цьому конфлікті", - сказав він.

Рішення не включати імпорт газу і нафти в санкційний список Шольц обгрунтував різким зростанням цін на енергоносії в Німеччині перед вторгненням Росії. У той же час потрібно стежити за тим, щоб залежності швидко зменшувалися, додав він.

Шольц захистив рішення уряду Німеччини поставити Україні німецькі протитанкові засоби і зенітно-ракетні комплекси. Тих, на кого напали без причини, не можна залишати, підкреслив канцлер. Німеччина "послідовно проводила свою політику непоставки зброї в кризові зони протягом багатьох років" і " звичайно, буде продовжувати робити це в багатьох місцях. Але після нападу на Україну продовжувати на цьому етапі було б неправильно", - сказав глава німецького уряду.

У зв'язку з бажанням президента України Володимира Зеленського вступити в ЄС канцлер заявив, що першими пунктами порядку денного тепер будуть рішення про прийом західнобалканських держав. Має бути дуже ясно, яким вимогам повинна відповідати Країна перед вступом

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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