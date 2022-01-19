Канцлер Німеччини про ситуацію навколо України: мовчання - не варіант

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін веде інтенсивні переговори з Росією щодо ситуації навколо України. Однак, за його словами, занадто рано говорити, що вони призведуть до деескалації.

"Останні пару тижнів нам нагадали про те, як важливі інтенсивні переговори, які ми ведемо з Росією з початку січня. Поки ще занадто рано говорити про те, чи призведуть вони до деескалації ситуації, яку Росія створила, зосередивши 100 тисяч військ уздовж кордону з Україною, але мовчати про неї не варіант", - заявив Шольц.

Він також додав, що переговори з Росією ведуться в різних форматах. При цьому він додав, що Німеччина прихильна територіальній цілісності України і загальноєвропейського світу.

"Російська сторона обізнана про нашу рішучість, і я сподіваюся, що вони також розуміють, що ігри переважують ціну подальшої конфронтації. Це основа, на якій ми взаємодіємо. Тому що ми твердо переконані, що глобальні суспільні блага можуть бути збережені тільки через міжнародну дипломатію", - додав Шольц.