Канцлер Германии Шольц посетит Японию. Среди главных тем – помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Японию, чтобы провести ряд встреч с премьер-министром Фумио Кисидой. Ожидается, что вторжение России в Украину и растущее влияние Китая в мире будут главными в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.

"Благодаря визиту канцлера Шольца мы надеемся углубить наши отношения с Германией, страной, с которой мы разделяем фундаментальные ценности, и нашим важным партнером в решении глобальных проблем», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По словам Мацуно, визит Шольца направлен на обсуждение возможных вариантов помощи Украине, а также на подготовку к саммиту G7.