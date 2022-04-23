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Канцлер Германии Шольц посетит Японию. Среди главных тем – помощь Украине

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Токио, Суббота 23 апреля 2022 04:51
Канцлер Германии Шольц посетит Японию. Среди главных тем – помощь Украине Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Японию, чтобы провести ряд встреч с премьер-министром Фумио Кисидой. Ожидается, что вторжение России в Украину и растущее влияние Китая в мире будут главными в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan News.

"Благодаря визиту канцлера Шольца мы надеемся углубить наши отношения с Германией, страной, с которой мы разделяем фундаментальные ценности, и нашим важным партнером в решении глобальных проблем», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По словам Мацуно, визит Шольца направлен на обсуждение возможных вариантов помощи Украине, а также на подготовку к саммиту G7.

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