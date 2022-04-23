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Канцлер Німеччини Шольц відвідає Японію. Серед головних тем-допомога Україні

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Токіо, Субота 23 квітня 2022 04:51
Канцлер Німеччини Шольц відвідає Японію. Серед головних тем-допомога Україні Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Японію, щоб провести ряд зустрічей з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою. Очікується, що вторгнення Росії в Україну і зростаючий вплив Китаю в світі будуть головними в порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan News.

"Завдяки візиту канцлера Шольца ми сподіваємося поглибити наші відносини з Німеччиною, країною, з якою ми поділяємо фундаментальні цінності, і нашим важливим партнером у вирішенні глобальних проблем», — заявив на прес-конференції генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно. За словами Мацуно, візит Шольца спрямований на обговорення можливих варіантів допомоги Україні, а також на підготовку до саміту G7.

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