Канцлер Австрії запропонував Трампу місце для переговорів щодо "миру в Україні"

Канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував Дональду Трампу використати Австрію як майданчик для мирних переговорів. Мова про перемовини між Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PULS 24.
"Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну", - заявив Негаммер.
Канцлер розповів, що мав днями розмову з новобраним президентом США Дональдом Трампом. За його словами, вона "швидко перейшла до теми війни між Росією та Україною".
"Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну", - зазначив канцлер.
Він впевнений, що нейтралітет Австрії можна використовувати з користю. На думку канцлера, Трамп "дуже емоційно, в позитивному сенсі, налаштований завершити війну" та "дуже зацікавлений у тому, щоб зброя замовкла".
"Я вважаю, що він в змозі знову розвинути нову динаміку", - додав глава австрійського уряду.
Раніше ми писали, що в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією. Мова про відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року.
При цьому новообраний президент Дональд Трамп заявив, що хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів.
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