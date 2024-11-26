Канцлер Австрії запропонував Трампу місце для переговорів щодо "миру в Україні"

"Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну", - заявив Негаммер.

Канцлер розповів, що мав днями розмову з новобраним президентом США Дональдом Трампом. За його словами, вона "швидко перейшла до теми війни між Росією та Україною".

"Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну", - зазначив канцлер.

Він впевнений, що нейтралітет Австрії можна використовувати з користю. На думку канцлера, Трамп "дуже емоційно, в позитивному сенсі, налаштований завершити війну" та "дуже зацікавлений у тому, щоб зброя замовкла".

"Я вважаю, що він в змозі знову розвинути нову динаміку", - додав глава австрійського уряду.