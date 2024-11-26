Канцлер Австрии предложил Трампу место для переговоров по "миру в Украине"

"Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", - заявил Негаммер.

Канцлер рассказал, что имел на днях разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он «быстро перешел к теме войны между Россией и Украиной».

"Трамп спросил мое мнение, потому что я, как один из немногих, встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился своим видением. И очень быстро мы начали говорить о том, насколько важен мир и как важно остановить войну", - отметил канцлер.

Он уверен, что нейтралитет Австрии можно использовать с пользой. По мнению канцлера, Трамп "очень эмоционально, в положительном смысле, настроен завершить войну" и "очень заинтересован в том, чтобы оружие замолчало".

"Я считаю, что он в состоянии снова развить новую динамику", - добавил глава австрийского правительства.