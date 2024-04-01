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Канцлер Австрії скликає Раду нацбезпеки через шпигуна РФ

Австрія, Понеділок 01 квітня 2024 22:24
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Канцлер Австрії скликає Раду нацбезпеки через шпигуна РФ Архівне фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки на 9 квітня. Причиною цього став нещодавній арешт російського шпигуна в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

"Є звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT (Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом - ред.)", - заявив Нехаммер.

За його словами, ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами.

"З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії", - додав він.

Сьогодні Віденський окружний суд у кримінальних справах засудив до попереднього ув'язнення колишнього співробітника BVT Еджісто Отта.

Що передувало

Днями повідомлялося, що у Відні заарештували колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом.

Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.

Чоловікові також інкримінують передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів високопоставлених чиновників.

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