Канцлер Австрії скликає Раду нацбезпеки через шпигуна РФ
Канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки на 9 квітня. Причиною цього став нещодавній арешт російського шпигуна в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
"Є звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT (Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом - ред.)", - заявив Нехаммер.
За його словами, ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами.
"З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії", - додав він.
Сьогодні Віденський окружний суд у кримінальних справах засудив до попереднього ув'язнення колишнього співробітника BVT Еджісто Отта.
Що передувало
Днями повідомлялося, що у Відні заарештували колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом.
Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.
Чоловікові також інкримінують передачу російським шпигунам вмісту мобільних телефонів високопоставлених чиновників.
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