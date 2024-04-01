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Канцлер Австрии созывает Совет нацбезопасности из-за шпиона РФ

Австрия, Понедельник 01 апреля 2024 22:24
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Канцлер Австрии созывает Совет нацбезопасности из-за шпиона РФ Архивное фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил созвать Совет национальной безопасности на 9 апреля. Причиной этого стал недавний арест российского шпиона в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

"Есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника BVT (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.)", - заявил Нехаммер.

По его словам, эти обвинения серьезные. Они теперь должны быть разъяснены судебными органами.

"С другой стороны, ситуация с безопасностью в республике должна быть оценена и разъяснена. Мы должны не допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране путем проникновения в политические партии", - добавил он.

Сегодня Венский окружной суд по уголовным делам приговорил к предварительному заключению бывшего сотрудника BVT Эджисто Отта.

Что предшествовало

На днях сообщалось, что в Вене был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом.

В отношении него прокуратура Вены расследует злоупотребление служебным положением и ведение тайной разведки в ущерб Австрии.

Мужчине также инкриминируют передачу российским шпионам содержимого мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.

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