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Посередницька роль. Канцлер Австрії заявив про готовність контактувати з Путіним

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Відень, Понеділок 12 грудня 2022 03:47
Посередницька роль. Канцлер Австрії заявив про готовність контактувати з Путіним Фото: Володимир Путін та Карл Нехаммер (колаж РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ORF2.

Канцлер нагадав, що після початку вторгнення Росії спілкувався з Путіним двічі.

У квітні він приїхав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, котрий відвідав Росію з початку війни. Тоді Путін вперше особисто спілкувався з австрійським канцлером - вони не зустрічалися та не говорили телефоном з моменту його вступу на посаду.

Вдруге Нехаммер і Путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну ситуацію.

"Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", - сказав канцлер.

Канцлер неодноразово наголошував, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною. Проте Відень має чітку позицію щодо деяких з них, говорив політик.

"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів", - наголошував Нехаммер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.

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