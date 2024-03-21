Канцлер Австрії не підтримав Шольца щодо заморожених активів Росії

"Насамперед їх слід використати для закупівлі тієї зброї та боєприпасів, які необхідні Україні для самозахисту", - сказав Шольц після прибуття на дводенний саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

Він додав, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів ЄС дійти згоди з цього питання.

"Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо тут дуже чіткий сигнал Путіну... І використання непередбаченого прибутку є невеликим, але важливим компонентом", - сказав Шольц.

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