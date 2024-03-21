Канцлер Австрии не поддержал Шольца по замороженным активам России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за направление прибыли от замороженных российских активов, находящихся в Европе, на закупки оружия для Украины.

Нехаммер отнесся к этому скептически. Он подчеркнул, что нейтральные страны должны гарантировать, что так не произойдет.

Канцлер Австрии считает разумным начальное предложение по использованию денег на реконструкцию в Украине.

Что говорил Шольц

"Прежде всего, их следует использовать для закупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для самозащиты", - сказал Шольц по прибытии на двухдневный саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит на шансы лидеров ЕС прийти к согласию по этому вопросу.

"Я абсолютно уверен, что мы посылаем здесь очень четкий сигнал Путину... И использование непредвиденной прибыли является небольшим, но важным компонентом", - сказал Шольц.