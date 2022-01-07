Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом. Инфицирование подтвердилось после двух положительных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA .

Подозревают, что австрийский канцлер заразился коронавирусом от сотрудника службы безопасности. Он контактировал с ним 5 января.

Сейчас Нехаммер находится на карантине и работает из дома. Симптомов заболевания COVID-19 у него нет.

Канцлер Австрии, как говорят в его администрации, трижды вакцинировался от коронавируса. Семья Нехаммера сдала отрицательные тесты на COVID-19.

Каким именно штаммом инфицировался австрийский канцлер, пока неизвестно.