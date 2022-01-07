Канцлер Австрии заразился коронавирусом
Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрии (flickr.com/sebastian_kurz)
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом. Инфицирование подтвердилось после двух положительных ПЦР-тестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство APA.
Подозревают, что австрийский канцлер заразился коронавирусом от сотрудника службы безопасности. Он контактировал с ним 5 января.
Сейчас Нехаммер находится на карантине и работает из дома. Симптомов заболевания COVID-19 у него нет.
Канцлер Австрии, как говорят в его администрации, трижды вакцинировался от коронавируса. Семья Нехаммера сдала отрицательные тесты на COVID-19.
Каким именно штаммом инфицировался австрийский канцлер, пока неизвестно.
Напомним, на днях заражение коронавирусом подтвердили у президента Польши.