Президент Польши Анджей Дуда во второй раз заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Таким образом, глава государства уже второй раз болеет COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter главы канцелярии польского президента Павла Шрота

"В связи с участившимися случаями болезни в Администрации президента и его окружения Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью", - написал Шрот.

По его словам, польский президент получил полный курс иммунизации против COVID-19 и прошел ревакцинацию.

"Президент получил 2 дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря - третью бустерную дозу. По регламенту президент находится на самоизоляции", - добавил Шрот.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда уже во второй раз заразился коронавирусом. До этого он получил положительный тест на COVID в октябре 2020 года.