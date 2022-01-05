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Президент Польши Анджей Дуда во второй раз заразился коронавирусом

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Варшава, Среда 05 января 2022 16:35
Президент Польши Анджей Дуда во второй раз заразился коронавирусом Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Таким образом, глава государства уже второй раз болеет COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter главы канцелярии польского президента Павла Шрота

"В связи с участившимися случаями болезни в Администрации президента и его окружения Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью", - написал Шрот.

По его словам, польский президент получил полный курс иммунизации против COVID-19 и прошел ревакцинацию.

"Президент получил 2 дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря - третью бустерную дозу. По регламенту президент находится на самоизоляции", - добавил Шрот.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда уже во второй раз заразился коронавирусом. До этого он получил положительный тест на COVID в октябре 2020 года.

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