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Канцлер Австрії заразився коронавірусом

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Відень, П'ятниця 07 січня 2022 22:58
Канцлер Австрії заразився коронавірусом Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (flickr.com/sebastian_kurz)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заразився коронавірусом. Інфікування підтвердилося після двох позитивних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство APA.

Підозрюють, що австрійський канцлер заразився коронавірусом від співробітника служби безпеки. Він контактував з ним 5 січня.

Наразі Нехаммер перебуває на карантині та працює з дому. Симптомів захворювання на COVID-19 у нього немає.

Канцлер Австрії, як кажуть у його адміністрації, тричі вакцинувався від коронавірусу. Родина Нехаммера здала негативні тести на COVID-19.

Яким саме штамом інфікувався австрійський канцлер, наразі невідомо.

Нагадаємо, днями зараження коронавірусом підтвердили у президента Польщі.

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