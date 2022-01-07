Канцлер Австрії заразився коронавірусом
Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (flickr.com/sebastian_kurz)
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заразився коронавірусом. Інфікування підтвердилося після двох позитивних ПЛР-тестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство APA.
Підозрюють, що австрійський канцлер заразився коронавірусом від співробітника служби безпеки. Він контактував з ним 5 січня.
Наразі Нехаммер перебуває на карантині та працює з дому. Симптомів захворювання на COVID-19 у нього немає.
Канцлер Австрії, як кажуть у його адміністрації, тричі вакцинувався від коронавірусу. Родина Нехаммера здала негативні тести на COVID-19.
Яким саме штамом інфікувався австрійський канцлер, наразі невідомо.
Нагадаємо, днями зараження коронавірусом підтвердили у президента Польщі.