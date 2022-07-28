Канцлер Австрии выступил против эмбарго на российский газ

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, большинство стран в Европе считают, что война никогда не является хорошим инструментом политики. В то же время санкции против России не так быстро влияют на нее, как считалось ранее, что вызывает некоторое разочарование.

"Я бы утверждал, что санкции должны вредить больше тем, против кого мы их вводим, чем тем, кто их вводит. Позиция Австрии понятна: газовое эмбарго - это не выход. Если бы было введено газовое эмбарго, немецкая промышленность упала бы, а вместе с ней потянулась бы вниз и австрийская экономика", - заявил канцлер.

Однако Нехаммер отметил, что мир должен продолжать поддерживать Украину несмотря на медленное влияние санкций.