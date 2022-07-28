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Канцлер Австрии выступил против эмбарго на российский газ

Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции оказались не столь быстродействующими, чем это ожидалось ранее. Австрия не будет поддерживать эмбарго на российский газ, поскольку это может навредить ей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telex.

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, большинство стран в Европе считают, что война никогда не является хорошим инструментом политики. В то же время санкции против России не так быстро влияют на нее, как считалось ранее, что вызывает некоторое разочарование.

"Я бы утверждал, что санкции должны вредить больше тем, против кого мы их вводим, чем тем, кто их вводит. Позиция Австрии понятна: газовое эмбарго - это не выход. Если бы было введено газовое эмбарго, немецкая промышленность упала бы, а вместе с ней потянулась бы вниз и австрийская экономика", - заявил канцлер.

Однако Нехаммер отметил, что мир должен продолжать поддерживать Украину несмотря на медленное влияние санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство Австрии впервые приняло решение создать стратегические запасы газа, которых хватит на несколько месяцев.

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