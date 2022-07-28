RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ

Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Санкції виявилися не настільки швидкодійними, ніж це очікувалось раніше. Австрія не підтримуватиме ембарго на російський газ, оскільки це може нашкодити їй.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telex.

За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, більшість країн у Європі вважають, що війна ніколи не є добрим інструментом політики. Водночас санкції проти Росії не так швидко впливають на неї, як вважалося раніше, що викликає деяке розчарування.

"Я б стверджував, що санкції мають шкодити більше тим, проти кого ми їх запроваджуємо, ніж тим, хто їх запроваджує. Позиція Австрії зрозуміла: газове ембарго – це не вихід. Якби було введено газове ембарго, німецька промисловість упала б, а разом із нею потягнулася б униз і австрійська економіка", - заявив канцлер.

Однак Нехаммер відзначив, що світ повинен продовжувати підтримувати України попри повільний вплив санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу, яких вистачить на кілька місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазЕвросоюзЄвропаАвстріяРосійська Федерація