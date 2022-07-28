Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ

Санкції виявилися не настільки швидкодійними, ніж це очікувалось раніше. Австрія не підтримуватиме ембарго на російський газ, оскільки це може нашкодити їй.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telex.
За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, більшість країн у Європі вважають, що війна ніколи не є добрим інструментом політики. Водночас санкції проти Росії не так швидко впливають на неї, як вважалося раніше, що викликає деяке розчарування.
"Я б стверджував, що санкції мають шкодити більше тим, проти кого ми їх запроваджуємо, ніж тим, хто їх запроваджує. Позиція Австрії зрозуміла: газове ембарго – це не вихід. Якби було введено газове ембарго, німецька промисловість упала б, а разом із нею потягнулася б униз і австрійська економіка", - заявив канцлер.
Однак Нехаммер відзначив, що світ повинен продовжувати підтримувати України попри повільний вплив санкцій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу, яких вистачить на кілька місяців.
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