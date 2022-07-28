Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ

За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, більшість країн у Європі вважають, що війна ніколи не є добрим інструментом політики. Водночас санкції проти Росії не так швидко впливають на неї, як вважалося раніше, що викликає деяке розчарування.

"Я б стверджував, що санкції мають шкодити більше тим, проти кого ми їх запроваджуємо, ніж тим, хто їх запроваджує. Позиція Австрії зрозуміла: газове ембарго – це не вихід. Якби було введено газове ембарго, німецька промисловість упала б, а разом із нею потягнулася б униз і австрійська економіка", - заявив канцлер.

Однак Нехаммер відзначив, що світ повинен продовжувати підтримувати України попри повільний вплив санкцій.