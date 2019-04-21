Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает австрийское издание oe24.

Курц призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.

По его словам, Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Украиной, так как Австрия является одним из самых крупных инвесторов на Украине.

Кроме того, Курц "с нетерпением жду сотрудничества для дальнейшего углубления наших хороших двусторонних отношений".

По словам Курца, Вена по-прежнему не признает оккупацию Крыма РФ и настаивает на освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

"Австрия придерживается санкций Европейского союза против России и требует, чтобы была восстановлена территориальная целостность страны", - отметил канцлер.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Twitter поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.

Отметим, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, на выборах лидирует Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко. Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. За претендента на пост президента запад отдал 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За действующего президента соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.



