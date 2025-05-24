Канни залишилися без світла в день фіналу кінофестивалю: в чому причина

Сьогодні, 24 травня, на півдні Франції близько 160 000 будинків залишилися без світла через значне відключення електроенергії, що вплинуло на місто Канни, де зараз проходить щорічний міжнародний кінофестиваль.

Французька мережа передачі електроенергії RTE повідомила, що відключення електроенергії почалося близько 10:00 ранку за місцевим часом. В компанії додали, що команди працюють над якомога швидше відновленням електропостачання.

"Ми розглядаємо ймовірність навмисного підпалу", – повідомив речник французької національної жандармерії.

Він також зазначив, що поки що жодних арештів у зв’язку з відключенням електроенергії не було здійснено.

Фінал Каннського кінофестивалю

Зауважимо, що сьогодні проходить останній день цьогорічного Каннського кінофестивалю, який проводиться в місті вже 78 років. Церемонія закриття була запланована на вечір.

Як повідомляє французький громадський мовник FranceInfo, фестиваль використовує генератори, щоб забезпечити проведення показів.

У заяві організаторів фестивалю повідомляється, що палац, де відбуваються основні заходи Каннського фестивалю, "перейшов на незалежне джерело живлення, що дозволяє всім запланованим заходам та показам, включаючи церемонію закриття, проходити за планом та у звичайних умовах".

Організатори фестивалю також повідомили, що "немає побоювань" щодо того, що відключення електроенергії вплине на церемонію закриття, на якій будуть оголошені переможці головних призів фестивалю.

За словами організаторів, збій в електромережі вплинув на два покази в суботу вранці приблизно на п'ять хвилин, однак потім вони відновилися.