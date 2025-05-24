Канны остались без света в день финала кинофестиваля: в чем причина

В день финала 78-го Каннского кинофестиваля часть города осталась без электроэнергии. Власти подозревают умышленный поджог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сегодня, 24 мая, на юге Франции около 160 000 домов остались без света из-за значительного отключения электроэнергии, что повлияло на город Канны, где сейчас проходит ежегодный международный кинофестиваль.
Французская сеть передачи электроэнергии RTE сообщила, что отключение электроэнергии началось около 10:00 утра по местному времени. В компании добавили, что команды работают над как можно более быстрым восстановлением электроснабжения.
"Мы рассматриваем вероятность умышленного поджога", - сообщил представитель французской национальной жандармерии.
Он также отметил, что пока никаких арестов в связи с отключением электроэнергии не было произведено.
Заметим, что сегодня проходит последний день нынешнего Каннского кинофестиваля, который проводится в городе уже 78 лет. Церемония закрытия была запланирована на вечер.
Как сообщает французский общественный вещатель FranceInfo, фестиваль использует генераторы, чтобы обеспечить проведение показов.
В заявлении организаторов фестиваля сообщается, что дворец, где проходят основные мероприятия Каннского фестиваля, "перешел на независимый источник питания, что позволяет всем запланированным мероприятиям и показам, включая церемонию закрытия, проходить по плану и в обычных условиях".
Организаторы фестиваля также сообщили, что "нет опасений" относительно того, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены победители главных призов фестиваля.
По словам организаторов, сбой в электросети повлиял на два показа в субботу утром примерно на пять минут, однако затем они возобновились.
Заметим, что в этом году состоялся уже 78 Каннский кинофестиваль.
Он начался 13 мая и длится уже почти две недели. В отдельном материале РБК-Украина мы собрали все, что нужно знать о 78-м кинофестивале.
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