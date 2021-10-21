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Канікули у школах Києва можуть затягнутися: що кажуть в КМДА

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Четвер 21 жовтня 2021 18:34
Канікули у школах Києва можуть затягнутися: що кажуть в КМДА Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Завтра заплановане засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розглядатимуть питання продовження канікул у школах й дошкільних навчальних закладах.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами Поворозника під час завтрашнього засідання штаб розгляне посилення карантинних заходів у Києві. Що стосується транспорту - КМДА не планує його закривати, він продовжить роботу у звичному режимі.

"Ми точно завтра будемо обговорювати це питання. Зараз точно не можу дати якусь більш конкретну інформацію. Транспорт ми точно не будемо закривати, він буде працювати в звичному для себе режимі. У нас є на сьогодні приклади, які вже діють в Україні, в частині роботи установ та організацій. Ми проаналізуємо найкращі варіанти і будемо точно їх застосовувати, зокрема і світову практику", - заявив Поворозник.

Як відзначив перший заступник голови КМДА, штаб також вирішуватиме, чи продовжувати канікули у школах та дошкільних навчальних закладах.

"Я не виключаю прийняття рішення про продовження канікул", - додав Поворозник.

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