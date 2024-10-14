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Канікули будуть не у всіх: в яких областях скасували осінній відпочинок для школярів

Фото: в двох областях не буде осінніх канікул в школах (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Осінні канікули в школах України розпочнуться вже за два тижні. Проте в деяких областях вирішили не відпускати школярів на відпочинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання "Гречка" та ЗМІСТ.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, осінні канікули в школах України цьогоріч триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада. Разом з тим, за школами залишається право обирати й інші дати для відпочинку учнів.

Разом з тим, у Кропивницькому віришили відмовитися від осінніх канікул. Як очікується, навчальний процес триватиме до 13 грудня, а потім школярі відпочиватимуть місяць - аж до 13 січня.

Як пояснювала начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко, це є найоптимальнішим варіантом.

"Однак, якщо будуть зміни, повʼязані із теплопостачанням чи енергетикою, то відповідно до ситуації - будемо реагувати на такі виклики”, - повідомила Костенко.

Ще однією областю без канікул буде Полтавська, щоправда лише частково. Так, осінні канікули вирішили скасувати і додати їх до зимових у шістьох громадах: Великобагачанській, Великорублівській, Драбинівській, Нехворощанській, Оржицькій та Хорольській. 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України визначило чіткі дати початку та кінця навчально року. Він триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

Зазначимо, на час осінніх канікул УЗ відкриває продаж групових квитків на поїзди в Карпати. Про перелік маршрутів та умови покупки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми також писали, що студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича відправлять на канікули на всю зиму.

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