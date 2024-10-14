Канікули будуть не у всіх: в яких областях скасували осінній відпочинок для школярів

Осінні канікули в школах України розпочнуться вже за два тижні. Проте в деяких областях вирішили не відпускати школярів на відпочинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання "Гречка" та ЗМІСТ.
Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, осінні канікули в школах України цьогоріч триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада. Разом з тим, за школами залишається право обирати й інші дати для відпочинку учнів.
Разом з тим, у Кропивницькому віришили відмовитися від осінніх канікул. Як очікується, навчальний процес триватиме до 13 грудня, а потім школярі відпочиватимуть місяць - аж до 13 січня.
Як пояснювала начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко, це є найоптимальнішим варіантом.
"Однак, якщо будуть зміни, повʼязані із теплопостачанням чи енергетикою, то відповідно до ситуації - будемо реагувати на такі виклики”, - повідомила Костенко.
Ще однією областю без канікул буде Полтавська, щоправда лише частково. Так, осінні канікули вирішили скасувати і додати їх до зимових у шістьох громадах: Великобагачанській, Великорублівській, Драбинівській, Нехворощанській, Оржицькій та Хорольській.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України визначило чіткі дати початку та кінця навчально року. Він триватиме із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.
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