Канело знову абсолютний чемпіон та битиметься з Кроуфордом

Бій відбувся в аравійському Ер-Ріяді. Альварес виходив на поєдинок у статусі чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. Його суперник – як володар титулу IBF.

Бій тривав усі 12 раундів і виявився не надто видовищним. Переможцем одноголосним рішенням суддів став мексиканський боксер – 115:113, 116:112, 119:109.

Мексиканець вдруге об'єднав усі титули у другій середній вазі, ставши абсолютним чемпіоном. Для Скулла ця поразка стала першою на профі-рингу. Титул IBF кубинець завоював минулого року після того, як Альварес відмовився від його обов'язкового захисту.

Одразу після перемоги Альварес отримав нового суперника – чемпіона у чотирьох вагових категоріях американця Теренса Кроуфорда. Цей мегабій особисто анонсував Туркі Аль аш-Шейх, після чого Альварес і Кроуфорд провели першу дуель поглядів.

Зустріч двох легенд на ринзі запланована на 12 вересня в Лас-Вегасі (США) на 65-тисячному стадіоні "Елледжент". У ньому Альварес захищатиме всі свої титули. Натомість Кроуфорд буде боксувати за звання абсолюта у третьому для себе дивізіоні – раніше він здобував це звання у першій напівсередній та напівсередній вагових категоріях.