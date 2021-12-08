Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины

Минувшей осенью Верховная рада с боями, но приняла законопроект Владимира Зеленского под номером 5599. Это первый документ из большого "пакета деолигархизации" в исполнении нынешней власти. Он вступит в силу в начале мая 2022 года – через полгода после подписания президентом и его публикации. Тогда в Украине появятся первые официальные олигархи.

Кто именно станет фигурантом "списка олигархов" – достоверно неизвестно. Почти год назад секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что в реестр попадут по меньшей мере 13 человек. В недавнем интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что закон не направлен против конкретных людей, но олигархов в стране "точно больше, чем те цифры, которые озвучивались". Чем, по его мнению, грозит им уже принятый документ?

"Угроза только ментальная. Им нужно будет жить не так, как привыкли. Никто из них ничего не теряет, никто из них не становится беднее. Просто нужно будет жить по новым правилам… У всех из них есть возможность в этот реестр не попасть. Любые дополнительные проверки будут основаны только на наличии очень серьезной информации", – отметил глава ОП.

Среди юристов, опрошенных РБК-Украина, мнения разделились. Одни считают, что инициатива Зеленского особого дискомфорта олигархам не доставит. Другие же – что даже рамочный закон создаст представителям крупного бизнеса серьезные проблемы. Причем не только внутри страны, но и за ее границами.

Зона дискомфорта

По закону, олигарх – это человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Власть настаивает, что ее основная задача не наказать крупных бизнесменов, а создать для них цивилизованные правила сосуществования с государством. Даже в названии документа идет речь о "предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием таких лиц".

СНБО может признать бизнесмена олигархом, если он соответствует хотя бы трем из четырех критериев. Среди них: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен. Таких людей внесут в специальный реестр, а также наложат на них определенные ограничения и обязательства.

Олигархов будет определять СНБО (фото: president.gov.ua)

Власть дала бизнесменам полгода, чтобы избавиться от "лишних" параметров, по которым их можно причислить к олигархам. Но что если они на это не пойдут? В законе нет четких инструментов для привлечения фигурантов реестра к ответственности. Потому и звучит мнение, что принятый закон – больше политический акт, а не реальная угроза крупным бизнесменам, имеющим влияние на политику.

Однако, по словам партнера юридической группы LCF Сергея Бенедисюка, те, кто так считают, не учитывают экономический аспект. Во всем западном мире действует правило, что политика – отдельно, и бизнес – отдельно, отметил юрист. Конечно, есть исключения, но обычно стандарты работы с лицами, связанными с политикой, и соответствующие риски, более высоки. "Дальше все просто: растет риск – растет цена", – добавил партнер LCF.

Пример тому – международный статус "политически значимых лиц" (т.н. ПЕП от англ. PEP – politically exposed person). Они подлежат тщательным проверкам и наблюдению, в первую очередь на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. По идее, внесение человека в реестр олигархов должно приравнять его к ПЕП в глазах иностранных финансовых учреждений.

"За границей каждая его сделка будет проверяться, каждое перечисление. Нужно будет подтверждать источники денег. Иначе с ним просто физически не будет работать ни один банк, с ним не будут подписывать контракты. Сам факт нахождения в подобном списке может в десятки раз снизить стоимость его активов, это миллиарды долларов", – сказал изданию почетный член ПАСЕ, заслуженный юрист и адвокат Георгий Логвинский.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка уточнил РБК-Украина, что статус ПЕП может быть присвоен исключительно физическому лицу, под пристальное наблюдение попадают также члены его семьи и связанные люди. Но это не распространяется на его компании и бизнес. По его мнению, персональные требования к "политически значимым лицам" особых трудностей украинским олигархам не создадут.

"К таким лицам есть несколько условий. Первое – это идентификация клиента, банк должен понимать с кем он ведет деловые отношения. Думаю, что в отношении всех лиц, которых у нас называют олигархами, такую идентификацию уже провели и так. Второе – от них могут требовать подтвердить источники их доходов. Очевидно, что все они смогут легально это сделать. Третье – это углубленный мониторинг финансовых операций, снова таки физических лиц, не компаний. Дискомфорт для них если и будет, то минимальный", – добавил он.

Олигархам нужно будет доказывать происхождение средств в иностранных банках (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

С другой стороны, внесение бизнесмена в перечень олигархов может стать своего рода "черной меткой". С точки зрения западных контрагентов и кредиторов – это повышает риски в отношениях не только лично с таким лицом, но и с его компаниями, считает часть опрошенных изданием юристов. Принцип "деньги любят тишину" ярко демонстрирует недавний пример. После заявления президента о попытке втянуть Рината Ахметова в госпереворот еврооблигации ДТЭК упали более чем на 10%.

Статус олигарха будет влиять на ведение бизнеса, репутацию бизнесмена и, соответственно, на получение заимствований, соглашается юрист ЮФ GRACERS Никита Губриенко. "Активная публичная позиция и лоббирование лица со статусом олигарха может помочь уменьшить репетиционные и бизнес потери, однако они в любом случае будут влиять на микроклимат взаимоотношений", – объяснил он.

Не все придерживаются подобного мнения. Управляющий партнер АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александр Лещенко говорит, что иных последствий для олигархов и их компаний, помимо уже предусмотренных в законе, в теории быть не должно. А потому место в списке Совбеза никак не может влиять на стоимость еврооблигаций их компаний или на планы по привлечению займов.

Время переучета

Но кроме возможных, хотя и дискуссионных рисков для ведения бизнеса за границей, есть и другое неудобство. Президентский закон предполагает, что олигархи должны подавать имущественные декларации наравне с чиновниками и депутатами. Заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Иван Пресняков уточнил, что у них на это будет десять дней с момента включения в реестр СНБО.

"На этих лиц будут распространяться требования по декларированию, а также ответственность за их нарушение: административная или уголовная. Реестр НАПК готов для включения в него деклараций лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, а подразделения, отвечающие за проверку деклараций, готовы к их проверке", – заявил он РБК-Украина.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если разница между реальными и заявленными в декларации активами составляет больше 500 прожиточных минимумов. По показателям госбюджета на следующий год – это свыше 1,3 млн гривен. Наказание: от 51 тысячи гривен штрафа до трех лет ограничения свободы. Если разница больше 5,6 млн гривен, то виновник может получить до двух лет реального тюремного срока.

"Любой человек, который заполняет декларацию чиновника, находится под риском. Не думаю, что в мире существуют адвокаты, которые могут сделать эту декларацию (олигарха, – ред.) таким образом, чтобы к ней нельзя было придраться. Трактование законодательства в нашей стране происходит очень своевольно, каждый чиновник это делает по-своему. Сама по себе обязанность для подобного лица подавать декларацию создаст возможность уголовного преследования с возможной конфискацией имущества", – отметил Георгий Логвинский.

НАЗК получит доступ к электронным декларациям олигархов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Один из крупных бизнесменов, который уже проходил процедуру признания "публично значимым лицом" на Западе и подавал декларацию в Украине, в разговоре с изданием отметил, что эти процедуры доставляют определенный дискомфорт и убытки на первых порах. Но после всех проверок вопросы у иностранных банков отпали и теперь "бизнес работает нормально". Грамотная команда юристов, по его словам, избавляет от неприятностей и с НАПК. Эту же мысль подтверждает и бывший генпрокурор.

"По нашим декларациям это может быть реальным дискомфортом, если ты заполняешь сам декларацию. Если этим занимаются адвокаты вместе с бухгалтером – никакой проблемы в этом нет. Не думаю, что там могут быть существенные ошибки, которые приведут к наказанию. Не комфортно то, что придется раскрывать все имущество, которое у тебя есть и которое ты контролируешь", – сказал Руслан Рябошапка.

Однако есть вполне легальные механизмы, позволяющие не указывать все состояние в декларации. Например, если имущество, которым пользуется олигарх, записано на юридическое лицо и оно использует его в своей бизнес-деятельности. В целом, считают юристы, существуют способы, как в принципе не доводить ситуацию до внесения в реестр олигархов.

Чтобы избежать этого, по мнению Александра Лещенко, бизнесмены, возможно, будут "на бумаге" отчуждать компании. Они также могут оптимизировать структуру бизнеса или уменьшить стоимость активов до "олигархического порога" (миллион прожиточных минимумов). Да и в целом, многие претенденты на попадание в реестр Совбеза и сейчас прямо не владеют долями в своих компаниях, предпочитая офшорные юрисдикции, доверенных лиц и другие уловки, добавил Никита Губриенко.

С другой стороны, вариантов быстро провести реструктуризацию бизнеса, к примеру, передать часть третьим лицам, не так уж и много, пояснил Сергей Бенедисюк. Обычно это дорого и экономически нецелесообразно, к тому же эти активы зачастую уже используются как обеспечение для привлечения финансирования. Эти процессы также могут негативно повлиять на общее экономическое состояние бизнес-групп и привести к пересмотру условий финансирования не в пользу заемщика.

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Проблемы в делах крупнейших бизнесменов неминуемо скажутся и на Украине в целом. Уж слишком велик их вес и влияние на экономику страны. Падение стоимости активов потенциально снизит и позиции государства на международных рынках, заставив инвесторов хорошо подумать, прежде чем заводить деньги в Украину. Резкий удар по монополиям будет иметь последствия для целых секторов экономики.

Как власть, так и олигархи могут заплатить высокую цену за начатое между ними противостояние. Тем более что его итог под большим вопросом. Хотя это и не значит, что перезагрузка не нужна. Лишь в конкурентной экономике, избавленной от политического вмешательства, возможен здоровый инвестиционный климат. В котором правила игры понятны на старте и их не приходится постоянно переписывать, ориентируясь на настроения элит.