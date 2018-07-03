Кандидаты на должности в ГБР будут проходить полиграф

Проведение этапа полиграфа будет только после собеседований

Все кандидаты на должности Государственного бюро расследований (ГБР), которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить полиграф. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает сайт ведомства.

Он отмечает, что конкурс на 219 должностей центрального аппарата бюро будет проходить по старому порядку, то есть все кандидаты должны пройти полиграф

"Это решение комиссия приняла еще до внесения соответствующих изменений Кабинетом Министров", - подчеркнул он.

Также Труба добавил, что проведение этапа полиграфа будет только после собеседований.

"Это логичный и очевидный шаг, который мы предлагали сделать. Проведение исследования с помощью полиграфа - длительный и сложный этап, в том числе для кандидатов. Неправильно заставлять человека проходить полиграф, если неизвестно, станет ли она работником ГБР", - подчеркнул Труба.

Он также обратил внимание, что Государственное бюро расследований - единственный орган, где до поступления на службу, а также не реже одного раз в год, сотрудники проходят полиграф

"Такого требования нет ни в одном государственном органе, в том числе и в новых антикоррупционных органах", - добавил Труба.

Напомним, ранее директор Бюро Роман Труба заявил, что после запуска работы Государственного бюро расследований органам прокуратуры в Украине останется функция надзора за следствием.