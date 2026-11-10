Кандидатуру Гегсета республіканець вніс до Конгресу на імпічмент онгресу на імпічмент

У понеділок, 9 листопада, конгресмен-республіканець Томас Массі повторно вніс до Палати представників резолюцію з вісьмома статтями імпічменту проти глави Пентагону.

Документ передбачає звинувачення у серйозних порушеннях, зокрема зловживанні владою та недотриманні конституційних повноважень Конгресу щодо оголошення війни.

Три статті стосуються військової кампанії США проти Ірану. Массі стверджує, що Гегсет брав участь у веденні бойових дій без належного дозволу американського парламенту.

Серед інших претензій до міністра оборони — удари по суднах, які підозрюють у перевезенні наркотиків, військові операції в Ємені та Венесуелі, а також тиск на сенатора Марка Келлі після його закликів до військовослужбовців не виконувати незаконні накази.

За словами Массі, дії керівника Пентагону становлять загрозу Конституції США та суперечать його посадовим обов'язкам.

Як Гегсет відреагував на загрозу імпічменту

Сам Піт Гегсет заявив, що не хвилюється через ініціативу конгресмена. Про це він сказав журналістам у штаті Род-Айленд, відповідаючи на запитання про наявність достатньої підтримки республіканців для блокування імпічменту.

"Ми не хвилюємося через імпічмент. Завтра вранці ми проведемо пресконференцію на цю тему", — заявив глава Пентагону.

Він також назвав дії своїх опонентів політично мотивованими та заявив, що критики не погоджуються з успіхами американського оборонного відомства.

Гегсет додав, що готовий обговорювати військові операції адміністрації Дональда Трампа та захищати рішення Пентагону.

Очікується, що Палата представників розгляне резолюцію протягом двох законодавчих днів після її повторного внесення.