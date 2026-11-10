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Кандидатуру Хегсета республиканец внес до Конгресса на импичмент

00:24 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

Республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняется, в частности, в проведении военной операции против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В понедельник, 9 ноября, конгрессмен-республиканец Томас Масси повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Документ предусматривает обвинение в серьезных нарушениях, в частности, злоупотреблении властью и несоблюдении конституционных полномочий Конгресса по объявлению войны.

Три статьи касаются военной кампании США против Ирана. Масси утверждает, что Хегсет участвовал в ведении боевых действий без должного разрешения американского парламента.

Среди других претензий к министру обороны - удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, военные операции в Йемене и Венесуэле, а также давление на сенатора Марка Келли после его призывов к военнослужащим не выполнять незаконные приказы.

По словам Масси, действия руководителя Пентагона представляют угрозу Конституции США и противоречат его должностным обязанностям.

Как Хегсет отреагировал на угрозу импичмента

Сам Пит Хегсет заявил, что не волнуется по инициативе конгрессмена. Об этом он сказал журналистам в штате Род-Айленд, отвечая на вопрос о наличии достаточной поддержки республиканцев для блокирования импичмента.

"Мы не волнуемся из-за импичмента. Завтра утром мы проведем пресс-конференцию на эту тему", - заявил глава Пентагона.

Он также назвал действия своих оппонентов политически мотивированными и заявил, что критики не согласны с успехами американского оборонного ведомства.

Хегсет добавил, что готов обсуждать военные операции администрации Дональда Трампа и защищать решение Пентагона.

Ожидается, что Палата представителей рассмотрит резолюцию в течение двух законодательных дней после ее повторного внесения.

Что известно о перспективах импичмента

Инициативу Масси поддержал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис. Ранее он заявил, что будет голосовать за импичмент Хегсета.

В то же время для принятия резолюции нужно простое большинство голосов в Палате представителей. Если документ пройдет этот этап, вопрос перейдет в Сенат, где для отстранения министра от должности необходима поддержка двух третей сенаторов.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил в защиту Хегсета. Он заявил, что намерен оставить его в должности и не видит оснований для импичмента, поскольку, по его словам, министр помог одержать победы в двух войнах.

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