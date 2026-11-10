Кандидатуру Хегсета республиканец внес до Конгресса на импичмент

В понедельник, 9 ноября, конгрессмен-республиканец Томас Масси повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Документ предусматривает обвинение в серьезных нарушениях, в частности, злоупотреблении властью и несоблюдении конституционных полномочий Конгресса по объявлению войны.

Три статьи касаются военной кампании США против Ирана. Масси утверждает, что Хегсет участвовал в ведении боевых действий без должного разрешения американского парламента.

Среди других претензий к министру обороны - удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, военные операции в Йемене и Венесуэле, а также давление на сенатора Марка Келли после его призывов к военнослужащим не выполнять незаконные приказы.

По словам Масси, действия руководителя Пентагона представляют угрозу Конституции США и противоречат его должностным обязанностям.

Как Хегсет отреагировал на угрозу импичмента

Сам Пит Хегсет заявил, что не волнуется по инициативе конгрессмена. Об этом он сказал журналистам в штате Род-Айленд, отвечая на вопрос о наличии достаточной поддержки республиканцев для блокирования импичмента.

"Мы не волнуемся из-за импичмента. Завтра утром мы проведем пресс-конференцию на эту тему", - заявил глава Пентагона.

Он также назвал действия своих оппонентов политически мотивированными и заявил, что критики не согласны с успехами американского оборонного ведомства.

Хегсет добавил, что готов обсуждать военные операции администрации Дональда Трампа и защищать решение Пентагона.

Ожидается, что Палата представителей рассмотрит резолюцию в течение двух законодательных дней после ее повторного внесения.