Кандидатура Рябошапки в ГПУ узгоджена з помічником Трампа

Фото: Руслан Рябошапка (president.gov.ua)

На думку Болтона, у Рябошапки складуться хороші стосунки з генпрокурором США

Кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду Генерального прокурора погодили з радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джона Болтона, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку Болтона у Рябошапки повинні скластися блискучі відносини з генпрокурором США.

"Я мав зустріч з Русланом Рябошапкой якого назвали на позицію генерального прокурора. Я сподіваюся, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим генпрокурором", - заявив Болтон

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрінуться у Варшаві (Польща). Про це заявив Джон Болтон під час свого візиту в Україну. Візит Володимира Зеленського в Польщі має відбутися 1 вересня на запрошення президента Польщі Аджея Дуда.

Також повідомлялося, що Болтон обговорив співпрацю США і України в сфері національної безпеки з в. о. голови СБУ Іваном Бакановим.